أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت العملات الأجنبية في تركيا الخميس أمام الليرة لليوم الثاني على التوالي، وبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة 8.34 في حين يبلغ سعر اليورو 10.06 ليرة.

وعاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الليرة على خلفية أداء رئيس البنك المركزي التركي الجديد، فاعتبارا من الساعة 10.20 بتوقيت تركيا بلغ سعر الدولار في سوق إسطنبول الحرة 8.34 ليرة وبلغ سعر اليورو 10.06 ليرة.

وكان الدولار قد اختتم تعاملات يوم أمس عند مستوى 8.18 ليرة، بينما اختتم اليورو تعاملات يوم أمس عند مستوى 9.84 ليرة.

وبهذا الارتفاع الذي شهده اليوم يكون الدولار واليورو قد ارتفعا بنحو 2 في المئة أمام الليرة التركية.

وعلى الصعيد الآخر تشهد أسعار الذهب أيضا ارتفاعا، حيث سجل جرام الذهب اليوم 476 ليرة بعدما كان يبلغ بالأمس 466 ليرة. وبلغ سعر ربع الليرة الذهبية 782 ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية 3 آلاف و96 ليرة.

هذا وسجلت علاوة المخاطر في تركيا 408 نقطة، بينما بلغت فائدة السندات المعيارية نحو 18.09 في المئة.