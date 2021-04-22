أنقرة (زمان التركية) – انتحر شاب عاطل عن العمل، في ولاية ديار بكر شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية.

الشاب التركي سليمان هاس أوغلو البالغ 26 عامًا، كان يعاني من الاكتئاب بسبب الصعوبات المالية التي واجهها.

وتوجه هاس أوغلو لزيارة أحد معارفه في بلدة سيلفان، ومن هناك ألقى بنفسه من الدور الـ14، ليسقط صريعا على الفور.

وتم نقل جثة هاس أوغلو إلى معهد الطب الشرعي في ديار بكر لتشريح الجثة. كما بدأت السلطات التركية التحقيق في الحادث.

وتتزايد وقائع الانتحار المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في تركيا.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، كان قد كشف أن ولاية شانلي أورفا التركية شهدت وقوع 9 حالات انتحار خلال أسبوع واحد فقط، وأن السبب في الغالب هو البطالة.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.