أنقرة (زمان التركية) – طرحت وزارة الخزانة والمالية في تركيا العديد من الأصول الثابتة المملوكة لها للبيع.

وطرحت الوزارة أصول لها في بقاع مختلفة داخل تركيا بدء من إسطنبول وأنقرة وصولا إلى قيصري وأرضروم حيث بالإمكان سداد قيمة المناقصة نقدا أو بالتقسيط حتى 48 شهرا بفائدة سنوية 16 في المئة.

ويشير الإعلان الصادرة عن وحدة الخصخصة بوزارة الخزانة والمالية إلى اتجاه الوزارة لخصخصة العديد من أصولها الثابتة عبر بيعها.

وتتفاوت مساحات الأراضي المطروحة للبيع. وتتراوح رسوم التأمين المؤقتة على الأصول الثابتة بين 20 ألف ليرة و3.5 مليون ليرة.

وكان الأصل الثابت في منطقة سنان جوكشاك بمدينة أنقرة الذي تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع صاحب أعلى رسم تأمين مؤقت بنسبة بلغت 3.5 مليون ليرة.

هذا وسيتم تلقى العروض الأخيرة للمناقصات في شهري مايو ويونيو/ حزيران، حيث سيتم عقد المناقصات على طريقة “المفاوضة” بدلا من “المزايدة”. وفي حال ما إن رأت لجنة المناقصات حاجة لهذا سيتم اختتام المناقصات بمزاد علني سيُعقد بمشاركة أصحاب العروض التي ستبلغ مرحلة المفاوضة.