أنقرة (زمان التركية) – أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا بإقصائها رسميا من برنامج مقاتلات F-35 التي كانت تشارك في تصنيعها.

وأوضح المسؤولون أنه تم إلغاء مذكرة التفاهم المشتركة التي تم الإعلان عنها في عام 2006 ووقعت عليها تركيا في 26 يناير/ كانون الثاني عام 2007 وعدم إدراج تركيا ضمن نص المذكرة الجديدة.

وأضاف المسؤولون أنه تم تحديث المذكرة الموقعة في عام 2006 بمشاركة الدول الثمانية المتبقية ولم يتم إضافة أية دول جديدة ضمن البرنامج.

ولم يقدم مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية أية بيانات حول الطريقة التي تم بها إبلاغ الجانب التركي.

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد انضمت إلى برنامج طائرات الاف 35 باعتبارها دولة منتجة شريكة في مذكرة التفاهم المشتركة.

وكانت قائمة المشاركين في البرنامج تضم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج بجانب تركيا.

وكانت تركيا قد طلبت شراء 100 طائرة من طراز الاف 35 خلال المرحلة الأولى.

وحصلت تركيا في 2018 على أربعة طائرات في البداية ولاحقا حصلت على طائرتين أخريين، لكن لم يتم نقل تلك الطائرات الستة إلى تركيا بسبب حصولها على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية واحتجاج الولايات المتحدة.

وقررت واشنكن شراء تلك الطائرات لصالح القوات الجوية الأمريكية في إطار موازنة وزارة الدفاع لعام 2020.

وبعد أن كانت تركيا تتولى إنتاج 1005 قطعة لطائرات الاف 35 تم تجميد مشاركة الشركات التركية في عملية الإنتاج هذه بنسبة كبيرة. وأعلنت الولايات المتحدة أنها عثرت على موردين اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.