أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع تركيا في حال ما إن قامت أنقرة بتزويد أوكرانيا بالطائرات المسيرة.

وجاءت تصريحات بوريسوف هذه عقب الخطبة السنوية التي ألقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام البرلمان.

وخلال إجابته عن سؤال حول ما إن كانت روسيا ستجمد التعاون العسكري والتقني مع تركيا في حال إرسال الأخيرة طائرات مسيرة إلى أوكرانيا أوضح بوريسوف أنهم سيقيمون كل موضوع على حدة، قائلا: “سنبحث الوضع في كل قضية بشكل منفصل”.

وحصلت تركيا على الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية، فيما تتفاوض أنقرة مع موسكو لنقل تكنولوجيا التصنيع إلى تركيا.

وكانت وكالة الأنباء الروسية قد أشارت إلى تناول وسائل الإعلام التركية أنباء عن استعداد أنقرة لبيع طائرات مسيرة إلى أوكرانيا.

وتعهد الرئيس أردوغان خلال زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا في 10 أبريل الماضي تزامنا مع الحشد الروسي للقوات على حدود أوكرانيا الشرقية، بدعم وحدة أوكرانيا.

وكالة الأنباء الروسية ذكرت أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعا في 12 من الشهر الجاري الدول المسؤولة ومن بينها تركيا إلى دراسة الوضع وتصريحات كييف بشأن الحرب اللامتناهية وحذّرهم من تعزيزهم التطلعات العسكرية هذه.

هذا وأضافت وكالة الأنباء الروسية في خبرها أن أوكرانيا قامت في عام 2019 بشراء طائرات “Bayraktar TB2” المسيرة من تركيا واختبارها وتخطط لتزويد تلك الطائرات بالذخائر الذكية “مام-إل” (MAM-L) التي تنتجها شركة روكيتسان التركية.

وكانت تركيا أمدت أذربيجان العام الماضي بطائرات مسيرة، ساعدتها في الانتصار على أرمينيا واستعادة إقليم كاراباخ الذي كان تحت سيطرة الأرمن لسنوات.