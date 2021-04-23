القامشلي (زمان التركية) – أكد نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، أن بلاده ستدعم “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” سياسيا واقتصاديا.

وقال خلال اجتماع مع قيادات في الإدارة: “نركز على مجمل الأوضاع السياسية في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموما، وآفاق الحل للأزمة السورية، ومدى أهمية إشراك ممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في أي عملية تفاوضية وفق مقررات جنيف والقرار الأممي 2254، بما يضمن حلا دائما للأزمة”.

وأضاف: “ناقشنا خلال الاجتماع الواقع الأمني في مناطق الإدارة الذاتية وخاصة مناطق تواجد خلايا داعش وعودتها للانتعاش من جديد وخطورة المخيمات التي تحوي عوائل عناصر التنظيم”.

وتطرق المجتمعون للواقع الاقتصادي في منطقة شمال وشرق سوريا، وضرورة مساندة الإدارة لما تتكبده من خسائر فادحة نتيجة محاربة الإرهاب وإيواء عوائل عناصر “داعش” في المخيمات، والضغوطات التركية على المنطقة وحصارها وممارسة الإرهاب بحقها من قطع للمياه وضرب للمناطق الآمنة في المنطقة.

وشدد المسؤول الأمريكي على أنه يجري العمل على “دعم الإدارة الذاتية اقتصاديا، بما يضمن واقعا اقتصاديا كسبيل آخر لمكافحة الإرهاب وضرب جذوره وإنهاء أسباب وجوده”.