أنقرة (زمان التركية)- في الوقت الذي جمدت فيه روسيا الرحلات الجوية مع تركيا، أعلنت مصر استئناف رحلات “الشارتر” الجوية من روسيا، لتعود جميع الرحلات الجوية بين البلدين كما كان في السابق.

قال بيان رسمي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على استئناف الرحلات الجوية بين منتجعات الغردقة وشرم الشيخ في مصر وروسيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه سيتم نشر بيان رسمي في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ بعد تحطم طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء في عام 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا. وتم استئناف الرحلات المنتظمة إلى القاهرة في أبريل/ نيسان من عام 2018.

من جهة أخرى أعلنت موسكو وقف الرحلات الجوية إلى تركيا بداية من منتصف أبيرل الجري ولمدة شهر ونصف، حتى الأول من يونيو، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان ممثلو قطاع السياحة في روسيا توقعوا أن تصبح مصر بديلاً عن تركيا في حال ما إن تم استئناف طيران الشارتر مرة أخرى.

وكانت تتجه الرحلات الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة، فقط ثم يتم التنقل إلى المدن الأخرى عبر الحافلات التي تجري رحلات إلى القاهرة، غير أن هذا الأمر يستغرق ساعات طويلة.

المدير العام لشركة سبيس ترافل (Space Travel)، أرتور موراديان، قال في تصريحات سابقة لوكالة سبوتنيك إن مصر تحتل المرتبة الثالثة والرابعة بين أكثر الوجهات السياحية شهرة في أوساط الروس قائلًا: “بدون شك مصر قادرة على احتلال المرتبة الثانية، وفي حال ما إن تم تنظيم رحلات مباشرة خلال الشتاء فإنها قد تحتل المرتبة الأولى. وقد تجذب مصر عدد كبير من السياح إذا ما استمر حظر السفر إلى المدن الأخرى”.