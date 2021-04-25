أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي بشكتاش على منافسه نادي قيصري سبور خلال المباراة التي جمعتهما في الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الممتاز.

واستهل نادي بشكتاش التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر ضربة جزاء أحرزها رشيد غزال، غير أن نادي قيصري سبور سرعان ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة السادسة عبر لاعبه بيدرو هنريكي.

وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها فإن لاعب نادي بشكتاش، كيفن نكودو، أهدى ناديه هدفي الفوز في الدقيقتين الثالثة عشر والخامس والستين.

وبهذه النتيجة انتهت المباراة بفوز بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 75 نقطة.

وظل رصيد نادي قيصري سبور عند 35 نقطة بعدما عجز عن إحراز فوزا واحدا منذ ثمان مباريات.