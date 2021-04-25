أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا أنه تم إحراق ثلاث مجلدات تتضمن تفاسير للقرآن الكريم في ولاية توكات شمالي تركيا.

تفاسير القرآن عثر عليها محترقة في ضريح الشيخ صالح وأتباعه الواقع في طوبجام والذي يعد مقدسا بالنسبة للعلويين و البكتاشيين.

وقال عمدة القرية أوندر كونوك، إن هذا العمل الذي حدث في شهر رمضان يوم 23 أبريل، عمل استفزازي بالكامل، مشيرا إلى أنها كلعبة الشر التي تركز على من يريد أن يلعب بمعتقدات الناس الدينية ويخلق صراعات طائفيةك.

كما أضاف كونوك أن “ضريح الشيخ صالح وأتباعه الواقع في طوبجام، هو مكان مقدس جدًا بالنسبة لهم، حيث يأتوا إلى هنا كل عام، ويضحون بتضحياتهم، ويتبرعون بإخلاصاتهم، ويقيموا مراسم الجنازة بالعبادات، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يشهدون فيها ويرون مثل هذا الحدث” .

كما أدان نائب حزب الخير في توكات، عمر ساغول، وقال: “إننا ندين بشدة هذا الهجوم على كتابنا المقدس. إنها حادثة استفزازية تمامًا. إنها علامة استفهام كبيرة من حيث حرق القرآن بالقرب من نزل العلويين. المطلوب هو إحضار قسم معين ضد بعضهم البعض في المجتمع. يجب على المدعي العام التحقيق والعثور على الجناة”.

وبالفعل بدأ مكتب المدعي العام في توكات التحقيق الحادث.