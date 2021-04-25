أنقرة (زمان التركية) – أحرز اللاعب المصري المحترف في فريق جالطة سراي التركي، مصطفى محمد، أول أهدافه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

مصطفى محمد سجل ليلة أمس السبت، هدفا في مباراة فريقه جالطة سراي ضد أنطاليا سبور.

وكان هدف مصطفى محمد هو الهدف الوحيد في المباراة التي لعبت ضمن الأسبوع الـ37 من الدوري التركي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة 0/1 لصالح جالطة سراي.

وشهدت المباراة صدور بطاقتين باللون الأحمر للاعبي فريق أنطاليا سبور “لوكاس بودولسكي، فيودور كودرياشوف”.

وبهذه النتيجة يحصل جالطة سراي على 3 نقاط، ليصعد إلى المركز الثاني من الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 69.

أما أنطاليا سبور فيأتي في المركز الثالث عشر، بإجمالي نقاط 42.

وتألق مصطفى محمد، مع غلطة سراي منذ انضمامه، معارًا من الزمالك المصري.

وكانت صحيفة جمهوريت وصفت اللاعب المصري مصطفى محمد بـ “رامي السهام” الذي يحمل غلطة سراي على أكتافه.

يشار إلى أن إصابات كورونا تزايدت في تركيا بشكل واسع وتجاوزت 60 ألف إصابة في اليوم.