أنقرة (زمان التركية) – شن مغني الراب التركي سرجان إيباكجي أوغلو الشهير باسم “أذهل” هجوما على حكومة حزب العدالة والتنمية.

وعبر انستجرام نشر أذهل منشورا وجه خلاله انتقادات حادة للحكومة التركية، وشبّه المغني وضع تركيا الحالي بألمانيا النازية.

مغني الراب قال “لقد تحولت تركيا إلى دولة حزبية بكل وضوح. ولا يوجد فرق حاليًا بينا وبين ألمانيا النازية”.

وأضاف قائلا: “لقد فقدت هذه الحكومة شرعيتها تمامًا”.

وقال “العار على كل من لا يحاسب من يبيعون مستقبلنا وأرضنا وجهودنا وسعادتنا ويلتزمون الصمت. أعلم أنك لا تريد أن تزعج نفسك ولكنك بزيئ”.

جدير بالذكر أن العام الماضي شهد رفع دعوتين قضائيتين ضد المغني التركي بزعم أن أغانيه تشجع على المخدرات غير أن القضاء قام بتبرئته بسبب أنه لم يتعمد ارتكاب الجرم.

ومؤخرا امتثل المغني أمام القضاء بتهمة شراء مواد مخدرة وتلقيها وحيازتها.

وفي عام 2019 تم الحكم بالسجن عاما وثمانية أشهر على المغنى التركي الذي أفاد أنه تناول المخدرات خارج البلاد في مناطق مسموح فيها بتناولها.