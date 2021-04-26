أنقرة (زمان التركية) – حمّل قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مسؤولية اعتصام سكان قرية بولاية ريزا شمال البلاد.

سكان قرية إيكيزدرا في ريزا قرروا الاعتصام ضد محجر تسعى الحكومة لإقامته بها، فيما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية بالحزب الحاكم متين كولونك، الرئيس جو بايدن هو المسئول عن الاعتصام الذي يطالب بعدم الإضرار بالبيئة.

وعبر حسابه على تويتر نشر كولونك تغريدة حملت عبارة “مخطط بايدن بالبحر الأسود” زاعما أن الولايات المتحدة تتولى توجيه اعتصام سكان القرية، الذين يعرقلون شركة جنكيز للإنشاء عن إنشاء المحجر.

كولونك قال في سلسلة من التغريدات بعنوان “نكشف خبايا مخطط بادين بالبحر الأسود”، إن بايدن يسعى للتدخل في السياسة التركية من خلال حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

أضاف قائلا: “الولايات المتحدة لا تكتفي بدعم -عناصر حزب- العمال الكردستاني -الانفصالي- في سوريا والعراق بل أنها أيضا تقوم بتزويد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالمعلومات والمخططات. بل وأن سبب تمسك حزب الشعب الجمهوري بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي هو إصرار الولايات المتحدة” على دعمه. وفق تعبيره.

وشدد كولونك على ضرورة النظر لعرقلة نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مراد شابني، لأعمال إنشاء البنية التحتية من أجل إقامة منطقة لوجستية في قرية إيكيزدرا ومساعيه لتحريض المواطنين في إطار سعيه لتحقيق منصب سياسي.

وأوضح كولونك أنه يتم التحجج بالبيئة لإيقاف عملية إنشاء منطقة لوجستية في منطقة إييدارا في ريزا، التي تتمتع بأهمية استراتيجية على مسار الطريق الحريري الجديد والتي تعد أحد أهم الاستثمارات التجارية في المنطقة، تمام مثلما حدث في مشروع المطار الثالث والمشاريع الاستراتيجية الضخمة الأخرى.

هذا وأكد كولونك أن تركيا لن تسمح بأية أعمال استفزازية من تدبير بايدن وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بهدف إيقاف الخدمات التي ستسهم بشكل كبير في مستقبل البلاد.