أنقرة (زمان التركية) – أخلت السلطات في تركيا سبيل جميع المعتقلين الـ 62 في إطار تحقيقات منصة ثوديكس، المرتبطة بالاحتيال عبر العملات الرقمية.

وعلى دفعتين أخلت السلطات في البداية سبيل 34 ثم أخلت سبيل 28 آخرين لانتهاء عملية استجوابهم مع إخضاع بعضهم للرقابة القضائية.

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت 62 مشتبها بهم في إطار تحقيقات على خلفية ادعاءات هروب فاروق فاتح أوزار، مؤسس منصة ثوديكس للعملات الرقمية، إلى خارج البلاد بعد اختلاسه 2 مليار دولار من المستثمرين.

وبالأمس أحالت النيابة المشتبه بهم إلى قصر عدلية الأناضول في منطقة كارتال، حيث قضت النيابة بإخلاء سبيلهم جميعا.

ورغم المطالبة بحبس 6 مشتبه بهم وإخضاع 22 مشتبا بهم للرقابة القضائية بتهم “الاحتيال من خلال استغلال المؤسسات النقدية أو بنك نظم المعلومات” و”احتيال القيادات التنسيقية مع قيادات الشركة أو التجار” و”تشكيل تنظيم إجرامي” إلا أن النيابة أفرجت عن الجميع.

وفرضت النيابة حظر سفر للخارج على 28 مشتبهاً بهم.