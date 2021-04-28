الرياض (زمان التركية)ــ تسببت أمطار غزيرة هطلت على المملكة العربية السعودية في غرق أحياء سكنية وجرف سيارات في مدينة مكة المكرمة.

وتعرضت مكة أمس الثلاثاء لأمطار غزيرة وسيول، عطلت حركة المرور، بعد أن عجزت شبكات التصريف عن استيعابها.

ووفق صحيفة (سبق) فإن أبرز الأحياء المتأثرة في مكة هي: العتيبية والزاهر والنزهة.

كما حاصرت مياه الأمطار عدداً من الأشخاص داخل مركباتهم، وفق مقاطع فيديو متداولة على تويتر.

#مكه_الان 🕋

غزارة عالية للأمطار والسيول تداهم بعض الطرق⚠️

اللهم سلم .. الفديو من حي العتيبيهhttps://t.co/nVjJdbmc0r pic.twitter.com/mjEAffRFM6 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 27, 2021

واليوم عقد المجلس البلدي في مكة اجتماعا لبحث الآثار الناتجة عن مياه الأمطار والسيول على مستوى مكة، في ظل مطالبات من المواطنين بتحسيين البنية التحتية لشبكات التصريف.