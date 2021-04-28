أنقرة (زمان التركية) – قرر نادي غلطة سراي التركي عدم الانتظار حتى نهاية العام لتفعيل بند شراء اللاعب المصري مصطفى محمد، بعد أدائه المميز في الفترة الماضية.

ووفق تقرير صحفي اتخذت إدارة النادي خطوة رسمية لضم مصطفى محمد.

مصطفى محمد لم يبدي أية مشاكل في التأقلم مع النادي التركي، وكان له أداء باهر في المباريات التي خاضها النادي.

وإهدى اللاعب المصري ناديه غلطة سراي فوزا خلال مباراته الأخيرة مع نادي أنطاليا سبور، والتي كانت الأولى له عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة حريات التركية أن غلطة سراي قرر تفعيل بند الشراء المتاح في عقد الإعارة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول هذا العام وإيداع مبلغ 4 مليون دولار في خزانة نادي الزمالك المصري لضم اللاعب المصري بشكل رسمي إلى صفوفه.

وتألق مصطفى محمد، مع غلطة سراي منذ انضمامه، معارًا من الزمالك المصري.

وكانت صحيفة جمهوريت وصفت اللاعب المصري مصطفى محمد بـ “رامي السهام” الذي يحمل غلطة سراي على أكتافه.

وعلى الصعيد الآخر خرج اللاعب النيجيري هنري أونيكورو من القائمة الأولوية، حيث ستنتظر إدارة النادي تقرير المدير الفني، فاتح تريم، لتحديد مصير اللاعب النيجيري الذي قام النادي باستعارته مع إمكانية شرائه مقابل 4.3 مليون يورو.