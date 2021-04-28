القاهرة (زمان التركية)ــ منحت الحكومة في مصر جميع الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تبدأ من غداً الخميس وتنتهي يوم الثلاثاء القادم، كما قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك خلال المدة ذاتها.

الإجازات الرسمية تأتي للاحتفال بذكرى تحرير سيناء يوم الخميس، وعيد العمال يوم السبت، وشم النسيم يوم الإثنين، كما صدر قرار بتعطيل العمل يوم الأحد ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية.

القرارات أصدرها اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ونصت على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر. وفق صحف مصرية.

ويستثنى من القرارات العاملون بالمرافق الحيوية مثل: النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.

من جهة أخرى قال البنك المركزى المصرى اليوم، إنه بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة اعتباراً من الخميس الموافق 29 أبريل حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو ويُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 مايو.