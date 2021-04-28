أنقرة (زمان التركية) – تصدر لاعبا نادي هاتاي سبور التركي، آرون بوبيندزا ومامي ديوف، قائمة هدافي أوروبا هذا الموسم، حيث احتل بوبيندزا المرتبة الأولى برصيد 21 هدفا واحتل ديوف المرتبة الثانية برصيد 18 هدفا.

واحتل اللاعبان المرتبة الثالثة ضمن أفضل عشرة ثنائي لاعبين في أوروبا برصيد 39 هدفًا.

ومؤخرا أسهم ديوف بشكل كبير في فوز ناديه على منافسه غنتشلربيرليغي من خلاله هدفين أحرزهما في شباك الخصم.

وعلى الصعيد الآخر احتل آرون بوبيندزا ومامي ديوف المرتبة الثالثة أوروبيًا ضمن أفضل ثنائي اللاعبين برصيد 39 هدفًا.

وكانت المرتبة الأولى من نصيب ليفاندوفسكي ومولر برصيد 46 هدفًا، بينما جاء الثنائي بول أونواتشو وبونجوندا في المرتبة الثانية برصيد 43 هدفًا.

قائمة أفضل الهدافين:

بوبيندزا 21 هدفًا

ديوف 18 هدفًا

أبو بكر 15 هدفًا

كايل لارين 15 هدفًا

قائمة أفضل ثنائي اللاعبين:

ليفاندوفسكي ومولر 46 هدفًا

بول أونواتشو وبونجوندا 43 هدفًا

آرون بوبيندزا ومامي ديوف 39 هدفًا

مبابي ومويس كين 37 هدفا

هاري كين وهيونغ مين سون 36 هدفًا

ميسي وجريزمان 36 هدفا

لوكاكو ولاوتارو مارتينيز 36 هدفًا

كرستيانو رونالدو وموراتا 34 هدفًا