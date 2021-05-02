أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن 18 في المئة من مستخدمي السيارات الكهربائية عادوا مجددا لاستخدام سيارات الوقود بمرور الوقت وأن هذه النسبة بلغت 20 في المئة فيما يخص السيارات الهجينة.

وذكرت الدراسة أن السبب في هذا الأمر يرجع إلى المشاكل التي يتم التعرض لها أثناء عملية شحن السيارات.

وقامت جامعة ديفيس في كاليفورنيا بدراسة اختيارات ملاك السيارات الكهربائية أو الهجينة فيما يخص السيارات، حيث أشارت النتائج إلى أن 1 من كل خمسة سائقي سيارات تراجع عن السيارات الصديقة للبيئة بسبب صعوبة عملية شحن السيارات الكهربائية وعاد مرة أخرى لاستخدام السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وجاء في صدارة المشكلات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، عجز الأشخاص الذين يقطنون في شقق بأبنية سكنية عن إيجاد ساحة لصف السيارات تتضمن محطة شحن وأن أغلب المنازل لا تمتلك شواحن من المستوى الثاني التي تتطلب قوة تيار كهربائي تتراوح بين 240 فولت و400 فولت.

وتعد العلامة التجارية للسيارة الكهربائية عنصر آخر مؤثر، حيث أوضحت الدراسة أن ملاك سيارات Tesla ظلوا متمسكين بالعلامة التجارية في حين كانت سيارات Fiat 500 من بين السيارات التي تخلّى مالكيها عنها.

ولفت الأنظار الفارق الذي تم رصده بين السائقين الإناث والذكور، حيث أفادت الدراسة أن سائقي السيارات من الإناث يفضلن السيارات التي تعمل بالوقود أكثر من الرجال.