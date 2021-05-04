أنقرة (زمان التركية) – احتج العراق على زياة قام بها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى قاعدة عسكرية في إقليم كردستان شمال العراق، واستدعت وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال التركي لدى بغداد، جوتشلو كالافات.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنه تم إبلاغ كالافات باحتجاج الجانب العراقي على زيارة أكار لقاعدة تابعة للقوات عن سير عملتي مخلب “البرق” و”الصاعقة”، إنالمسلحة التركية في العراق مشددة على رفضها انتهاك سيادة على الأراضي العراقية.

جدير بالذكر أن أكار كان قد أجرى زيارة إلى قاعدة هضبة بيليتش التابعة لقيادة الفيلق الحدودي، الثاني في شمال العراق.

ووفق وكالة الأناضول كان الوزير يتفقد سير عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة”.

ورافق أكار في الزيارة كل من رئيس الأركان التركي، اللواء ياشار جولر، وقائد القوات البرية، اللواء أوميت دوندار.

وتأتي الزيارة بعد هجوم تعرضت له قاعدة عسكرية تركية في بعشيقة شمال العراق.

وتقول تقارير إن تركيا تسعى لتأسيس قاعدة عسكرية جديدة في مدينة متينا بمحافظة دهوك شمال العراق، لتكون محطة انطلاق لتنفيذ العمليات ضد حزب العمال الكردستاني.