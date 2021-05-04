عمان (زمان التركية)ــ تمثل الدهون المتراكمة في منطقة الذقن والرقبة مظهرًا مزعجًا لدى البعض، لكن لحسن الحظ هناك طرق تساعد في التخلص من هذه الدهون.

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي من شأنها أن تساعدك في التخفيف من دهون الرقبة والذقن، والتي تتمثل فيما يأتي:

1. التقليل من السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا

يمكنك التخلص من دهون الرقبة والذقن المتراكمة من خلال إنقاص وزنك الكلي، وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تستهلكها بنسبة 500 سعر حراري يوميًا، قد يؤدي هذا إلى فقدان 0.45 كيلوغرام تقريبًا كل أسبوع.

إذ يمكنك تناول الكثير من الفواكه والخضروات لتحصل على نتائج سريعة، فهي ذات سعرات حرارية منخفضة جدًا وغنية جدًا بالألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

2. اختيار غذاؤك بعناية

تعد أفضل طريقة لفقدان الوزن الكلي الذي يساهم بدوره في فقدان دهون الرقبة والذقن هي الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال تناول الأغذية الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وفيما يأتي بعض الإرشادات الصحية التي تمكنك من الحصول على نظام غذائي جيد لسلامتك الجسدية:

استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة.

تجنب تناول الأطعمة المصنعة.

تناول البروتين الخالي من الدهون، مثل: الدواجن، والأسماك.

تناول الدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات.

تجنب الأطعمة المقلية.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكر.

4. ممارسة رياضة الرقبة والذقن

تساعد تمارين الرقبة والذقن في تخفيف الدهون في هذه المنطقة، يمكنك ممارستها كغيرها من الرياضات الأخرى.

ابدأ بالإحماء لتدفئة العضلات وتجنب الإصابات للقيام بتهيئة هذه المنطقة لتأدية التمارين، قم بتدوير رأسك برفق للأمام، ثم للخلف، ثم على الجانبين، وقم باستخدام نفس الحركة الدائرية لتمديد الفك لمدة ثانيتين، هكذا يمكنك الانتقال لممارسة الرياضة.

ويمكنك اختيار واحدة أو أكثر من هذه التمارين الخاصة بدهون منطقة الرقبة والذقن، التي تتمثل فيما يأتي:

رفع الذقن

قم بإمالة رأسك نحو السقف، وانتظر حتى عشر ثواني قبل العودة للوضع الأصلي، إذ يساعد هذا التمرين في شد عضلات الفك، والحلق، والرقبة.

سحب الشفة

يمكنك القيام بهذا التمرين من خلال رفع الشفة السفلية بيدك، ودفع الفك السفلي للخارج لمدة عشر ثواني، قد يساعدك في شد عضلات الوجه، والتقليل من دهون الرقبة.

وجه السمكة

يحتاج هذا التمرين إلى قيامك بشفط وجنتيك وشفتيك إلى الداخل والاستمرار بالوضعية لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر ثوانٍ، حيث قد يساعدك هذا في شد عضلات الوجه، وحرق الدهون الإضافية.

5. أقنعة الوجه

يمكنك تحضير العديد من أقنعة الوجه المنزلية التي من شأنها أن تساهم في شد الجلد وتقليل دهون الرقبة والذقن.

وقد تساعد أقنعة الغلسرين، وأقنعة القهوة أو الشاي الأخضر في تحقيق أهدافك، كما يمكنك تطبيق قناع بياض البيض، والعسل، وعصير الليمون فهو فعال في شد الجلد وتخفيض الدهون في هذه المنطقة.

6. الإجراءات الجراحية

يمكن أن يلجأ بعض الأشخاص إلى الإجراءات الجراحية التي تعمل على التخلص من دهون الرقبة والذقن، ومنها:

الميزوثيرابي: حيث تحقن مركبات في الذقن تعمل على إذابة الدهون، وقد يتطلب هذا الإجراء التجميلي حوالي 6 أشهر لظهور النتيجة، وقد يسبب تلف الأعصاب إذا تم القيام به بشكل خاطئ.

نحت الدهون: إذ تتم إزالة الدهون فقط عن طريق الشفط أو الليزر، ولن يساعد هذا الإجراء في مرونة الجلد.

فوائد التخلص من دهون الرقبة والذقن

يساعدك الحفاظ على وزن صحي في التخلص من دهون الرقبة والذقن، إضافةً لمساهمته في تقليل فرصة إصابتك بالعديد من الحالات الطبية، والتي تتمثل فيما يأتي:

داء السكري.

ارتفاع ضغط الدم .

توقف التنفس أثناء النوم.

أمراض القلب.

بعض أنواع السرطانات.

السكتة الدماغية.

المصدر: ويب طب