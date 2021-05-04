أنقرة (زمان التركية) – أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن إحصاءات لجنة حماية الصحفيين تشير إلى كون الصين وتركيا ومصر أعلى ثلاث دول حول العالم في أعداد الصحفيين المعتقلين.

جاء ذلك في بيان نشره وزير الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأوضح بلينكن أن عام 2020 شهد أعلى رقم رصدته لجنة حماية الصحفيين حتى يومنا هذا للصحفيين المعتقلين بسبب ممارستهم عملهم.

وأضاف بلينكن في بيانه أن جائحة كورونا وفرت للحكومات حجة لتكثيف قمعها للإعلام المستقل مفيدا أنه في ظل هذه الأجواء العدائية بات استخدام الإعلاميين حقهم في حرية التعبير عن الرأي مهما لتجنب استغلال المواطنين وتضليلهم وتزويدهم بمعلومات خاطئة وخطيرة.

هذا ودعا بلينكن جميع الحكومات إلى حماية الإعلام وضمان استخدام الإعلاميين لحقهم في ممارسة أعمالهم بدون أية ضغوط أو تهديدات أو اعتقالات جائرة.