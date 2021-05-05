أنقرة (زمان التركية) – أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الثلاثاء، عن إعداد مقترح لدستور تركي جديد مكون من 100 مادة.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن “الدستور الجديد سيبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في تركيا، وخاصة نظام الحكم الرئاسي”.

يأتي ذلك، عقب إعلان أردوغان الاثنين الماضي، أن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.

وأكد أردوغان ضرورة أن “تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب”.

وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

وقال باهتشلي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة: “أتممنا مرحلة التجهيز لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 100 مادة، وبات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد”.