أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً بخصوص «إذن الخروج للعمل» خلال فترة الإغلاق الكامل الذي بدأ مساء الخميس في عموم تركيا.

وقالت الوزارة في تعميمها إنه «سيتمكن أصحاب الإعفاءات من الموظفين في القطاعات الإنتاجية والمصانع والورش التقدم للحصول على إذن خروج للعمل من خلال نظام التقديم الإلكتروني لوزارة الداخلية e-başvuru، على أن تكون معتمدة من قبل المسؤول في العمل».

وأوضحت أنه «في حال تعذر الحصول على إذن الخروج للعمل من النظام الإلكتروني، يمكن ملء النموذج يدويًا بعد توقيعه من مسؤول الشركة، على أن تكون صلاحية الإذن لمدة ثلاثة أيام على الأكثر».

مؤكدة على أن «الموظفين ملزمين بحمل إذن الخروج للعمل وإبرازها للشرطة عند الطلب، مع ذكر رقم لوحة السيارة التي يستخدمها الموظف للتنقل إن وجدت».

في سياق ذلك، نقلت مصادر إعلام تركية تصريحات لوزير الداخلية “سليمان صويلو”، بما يخص استخراج تصريح للعمل من بوابة الحكومة الإلكترونية e devlet, خلال أيام الحظر الكامل .

وبحسب ما نقلته صحيفة “هبرلار” التركية ، قال الوزير “صويلو” في تصريحه الصحفي الأخير: «سيتمكن اولئك الذين يتعين عليهم العمل من استخراج تصريح للعمل (إذن عمل) عن طريق موقع الحكومة الإلكتروني الرسمي e devlet ».

وأضاف: «سيتم تفعيل خيار استخراج إذن العمل مساء 29 نيسان الحالي وسيتم إرسال مستندات الموافقة أو الرفض عن طريق التطبيق ذاته». مؤكدا على أنه «سيتم تسهيل إجراءات تصريح العمل لأصحاب محال البقالة والخدمات والأغذية والفئات المعفية».

وفيما يتعلق بعمل الصيدليات الطبية سيكون اعتبارا من أول أيام الحظر الجمعة 30 نيسان وحتى آخر أيام الحظر في مدينة اسطنبول، يوميا من الساعة 9.00 صباحا وحتى 18.00 مساء باستثناء أيام العطل الرسمية، وفقاً لبيان غرفة الصيادلة.

من جهة أخرى، أكد والي غازي عنتاب (داوود غول) في تغريدة له على تويتر، أن «الإعفاء من حظر التجول لا يعني بالضرورة الإعفاء من حظر السفر».

وقال (غول) في تغريدته : «إلى أولئك الذين سكنهم ومكان عملهم في مدن مختلفة، حظر التجول لا يعني الإعفاء من حظر السفر بين المدن».ويعيش في تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري وفق الإحصاءات الرسميّة، فيما يبدو أن قطاعات الإنشاءات والصناعة والنسيج والخدمات والزراعة من أكثر القطاعات التي ينشط فيها العمال السوريّون في البلاد.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الاثنين 26 نيسان الحالي، عن تطبيق إغلاق كامل في البلاد اعتبارا من الخميس 29 أبريل وحتى 17 أيار القادم، في إطار تدابير مكافحة فيروس #كورونا.