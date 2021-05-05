أثينا (زمان التركية) – قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر إن الاتحاد الأوروبي بدا منقسما وضعيفا خلال زيارة رئيسيه؛ شارل ميشيل وأورسولا فون ديرلاين لأنقرة.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، لاحظ ويبر، الذي سيكون من بين المتحدثين في منتدى دلفي الاقتصادي في منتصف شهر مايو، أن تركيا “تبتعد” عن القيم الأوروبية وأنه لا توجد أسباب في الوقت الحالي لبدء أجندة إيجابية.

وبسؤاله ما إن كانت زيارة الرئيسين الأوروبيين لأنقرة قد تمت، وهل تمت تلبية شروط أجندة إيجابية مع تركيا، أجاب ويبر أنّ الرحلة كانت تهدف إلى إرسال إشارة قوة إلى أنقرة في أعقاب استنتاجات المجلس الأوروبي في مارس. وبدلاً من ذلك، أرسلنا إشارة بالانقسام وعدم القدرة على الوقوف على المسرح العالمي. وكان من السلبي بشكل خاص أن تعامل أورسولا فون دير لاين كما كانت بعد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول.

وقال ويبر كذلك: نحن بعيدون عن الوعد بـ “أوروبا الجيوسياسية”. مطالبنا للمجلس واللجنة هو التنسيق في المستقبل حتى لا يحدث هذا مرة أخرى.

أما حين سئل ما إن كان هناك فهم أفضل في أوروبا اليوم، مقارنة ببداية عام 2020، للفجوة القيمية التي تفصلها عن تركيا، والرؤية المتباينة بشأن السياسة الخارجية، فأجاب ويبر بالقول إنّ من الواضح أن تركيا تبتعد عن أوروبا وقيمها – سيادة القانون، وحرية الإعلام، واستقلال القضاء.

وأضاف: كان رئيس وزراء إيطاليا هو الأكثر صراحة بشأن ذلك، لكن الجميع يدرك ذلك. هذا هو الجوهر -ولهذا، بالنسبة لي، من الواضح أنه لا يمكننا فتح فصل جديد مع تركيا، ولا يمكننا التحدث عن تحرير التأشيرات أو تحديث الاتحاد الجمركي. الخطوة الأولى هي استعادة الثقة ورؤية نهاية الاستفزازات. ستوضح الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان من المنطقي المضي قدمًا في مثل هذه المحادثات المتعلقة بالأجندة الإيجابية.