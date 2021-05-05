أنقرة (زمان التركية) – أفاد تقرير أن القوات الجوية التركية ستواجه اختبارًا جادًا على مدى العقدين المقبلين.

طائرات F-16 والجيل الثالث من طائرات F-4 التابعة لسلاح الجو التركي تقترب من نهاية عمرها الافتراضي، كما انهارت خطط تركيا لتحديث سلاح الجو بـ100 مقاتلة شبح من الجيل الخامس F-35A بعد طردها من برنامج تصنيع الطائرة من قبل الولايات المتحدة بسبب شرائها صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-400.

جان كاساب أوغلو، مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الأبحاث التركي إيدم (EDAM) الذي أعد التقرير الصادر في أبريل، قال: “لم تكن الطائرة F-35 مجرد طائرة مقاتلة بالنسبة لتركيا، بل كانت مشروعًا يوفر لنظام الدفاع التركي مئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى توظيف آلاف الأشخاص. لذلك ليس من الصحيح تقييم خسارة تركيا بسبب منظومة الصواريخ الروسية على أساس إيجابيات وسلبيات من الناحية العسكرية فقط. وينبغي أيضًا الأخذ بالاعتبار الخسائر الصناعية لكل شركة تركية مشاركة في برنامج الطائرة F-35 الأمريكية”.

واعتبر كاساب أوغلو أن استبعاد تركيا من برنامج F-35 الأمريكي يعد خسارة جسيمة لتركيا.

ويشير محللون إلى عامل آخر يتسبب في تراجع قدرات الجيش التركي على خوض الحروب عمومًا يتمثل في تصفية عشرات الآلاف من الكوادر العسكرية المؤهلة بتهمة الإرهاب الجاهزة وتعيين كوارد ليس لها أي مزية وأهلية سوى الولاء لحكومة حزب العدالة والتنمية.