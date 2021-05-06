أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية خلال أيام.

موقع (ميدل إيست آي) نقل يوم الأربعاء عن مصادر “مجهولة” قولها بأن جاويش أوغلو سوف يتوجه إلى السعودية في أول زيارة رفيعة المستوى من نوعها منذ مقتل صحفي سعودي معارض في 2018.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة والرياض إلى تحسين العلاقات المتوترة منذ وفاة الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول وتمديد المملكة العام الماضي مقاطعتها غير الرسمية للبضائع التركية.

وكانت السلطات السعودية دعت إلى مقاطعة غير رسمية للسلع والخدمات التركية منذ أكتوبر، بعد أن اتهم أردوغان المملكة وحلفائها بزعزعة استقرار المنطقة.

ومن اللافت أن موعد الزيارة يأتي في أعقاب بدء المحاثات الثنائية بين تركيا ومصر التي تقول مصادر مطلعة إن الأخيرة تمثل كلا من السعودية والإمارات أيضًا.

موقع ميدل إيست أشار إلى أن الزيارة التي هي أول رحلة يقوم بها جاويش أوغلو إلى الرياض منذ أربع سنوات، تم تحديدها خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان ليلة الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الاثنين ناقشا العلاقات الثنائية في مكالمة، وهي ثاني محادثة بين الزعيمين في أقل من شهر.

ونقل ميدل إيست آي عن مصادر لم يسمها القول إنه بالإضافة إلى بذل محاولات لإصلاح العلاقات الثنائية خلال الزيارة، فإن إغلاق المملكة للمدارس التركية التابعة لوزارة التربية والتعليم التركية سيكون ضمن القضايا المزمع نقاشها.

ذكرت صحيفة سوزجو في مارس / آذار، نقلاً عن مسؤول كبير بوزارة التعليم، أن خمس مدارس تركية في مدينتي مكة والمدينة أُغلقت نهاية العام الماضي على الرغم من جهود السلطات التركية للتدخل للحيلولة دون ذلك.

في حين أن وكالة الأناضول الرسمية ذكرت الشهر الماضي أن الرياض عازمة على إغلاق ثماني مدارس تركية بعد أن أبلغت وزارة التعليم السعودية إدارات المدارس بالقرار.