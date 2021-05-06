أنقرة (زمان التركية) – سيزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول سبل إصلاح العلاقات بين البلدين وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقد اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز في مكالمة يوم الثلاثاء أن يجري تشاووش أوغلو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود محادثات يوم 11 مايو.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى: “بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا”، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا قواتها.

وتأتي زيارة تشاووش أوغلو المرتقبة، التي ستكون أول رحلة يقوم بها إلى الرياض منذ العام 2018، عقب المحادثات التركية المصرية وترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس.

وكانت علاقات تركيا مع السعودية قد توترت بسبب دعم أنقرة لقطر في نزاع بين البلدين الخليجيين، ثم تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة عندما اغتال فريق سعودي في اسطنبول الصحفي جمال خاشقجي الذي كان معارضا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.