أنقرة (زمان التركية) – بعد الاعتداءات التي طالت المصلّين الفلسطينين من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة انطلقت التنديدات من المسؤولين الأتراك.. فقد ندد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال نائب أردوغان في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أدين بشدة الاعتداءات التي طالت المسجد الأقصى أول قبلة لنا، حيث قامت بها إسرائيل التي لا تحترم أية مقدسات مطلقا”.

وتابع قائلا “إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم إنسانية في الأراضي الفلسطينية، وستواصل ظلمها طالما يغض العالم طرفه عن هذا الاحتلال والظلم”.

وطالب أوقطاي القوات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن ممارساتها العدوانية.

بينما غردت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي اليوم السبت قائلةً: “أدين بشدة اعتداء إسرائيل على قبلتنا الأولى المسجد الأقصى، ولا يمكن القبول إطلاقا عدم احترام دار عبادة المسلمين”.

وأضافت: “نقف دائما إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.