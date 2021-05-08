أنقرة (زمان التركية) – قررت السلطات البريطانية ضم تركيا إلى القائمة الحمراء، التي تستوجب وضع القادمين منها بالحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول، ضمن إجراءات منع تفشي كورونا.

وأوضح وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، أن تركيا ستُضاف إلى المالديف ونيبال في القائمة الحمراء، بداية من 12 من مايو الجاري.

ووفقا للقرار يجب على القادمين من الدول المدرجة في القائمة الحمراء البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق على نفقتهم الخاصة.

وتبلغ التكلفة حوالي 1750 جنيهًا إسترلينيًا.

وتقول المملكة المتحدة إن هذه الممارسة تهدف إلى منع الفرات الجديدة في فيروس كورونا من دخول البلاد.

ويتم تحديد البلدان المراد إضافتها أو إزالتها من القائمة الحمراء وفقًا لتقييم المخاطر الذي تجريه اللجنة المشتركة للسلامة الأحيائية وفقًا لمعايير معينة.

وأكد شابس أن المشجعين البريطانيين يجب ألا يذهبوا إلى إسطنبول لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 29 مايو.

وصرح وزير النقل أن المفاوضات مستمرة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويمكن لعب النهائي في إنجلترا، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة.