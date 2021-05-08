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دستور تركيا الجديد.. هل طُبِخَ في مطابخ الحركة القومية أم الأردوغانية؟

17:09 2021/05/08
دستور تركيا الجديد.. هل طُبِخَ في مطابخ الحركة القومية أم الأردوغانية؟

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أنقرة (زمان التركية) – ضجت الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا بما طرحه زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي، كـ”مسودة أولية” لدستور البلاد الجديد.

مراقبون للمشهد السياسي التركي، بالذات من الشخصيات القريبة من قوى المعارضة، اعتبروا خطوة زعيم حزب الحركة القومية لا تمثل طروحات حزبه، بل هي بالضبط ما يريد حزب العدالة والتنمية وأردوغان.

وبحسب المراقبين، فإن أردوغان يستخدم بهجلي وحزبه كواجهة لطروحاته، فالدستور المقدم إنما هو الأداة التي يستخدمها الرئيس لمفاوضة قوى المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، ومحاولة شق صفوفها حتى لا تتمكن من دخول المواجهة الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة مناهضة له.

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