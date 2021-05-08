أنقرة (زمان التركية) – ضبطت عناصر الشرطة في بنما 616 طردًا من الكوكايين قبل أن تصل إلى تركيا قادمة من الإكوادور.

عبوات الكوكايين كانت مخبئة في حاوية موز أُرسلت من ميناء بويرتو بوليفار الإكوادوري إلى ميناء مرسين جنوب تركيا، وفق السلطات البنمية.

وأعلن إدسون كاستيلو، مفوض خدمة الطيران الوطنية في بنما، أن اكتشاف الشحنة غير القانونية تم ليلة الأربعاء وتم الكشف عن آلاف الأشخاص.

وأشار كاستيلو إلى أن العملية كانت نتيجة متابعة طويلة الأمد وعمل استخباراتي، وصرح بأنهم ضبطوا أكثر من 40 طنًا من المخدرات في بنما عام 2021.

يستمر ربط اسم تركيا بتجارة المخدرات، ومؤخرًا قال زعيم منظمة الجريمة المنظمة سادات بكر إن “مخدرات جلبت من كولومبيا إلى تركيا”.

ومن المثير أن العملية جاءت بعد أن هدد سادات بكر كلا من وزير داخلية تركيا الأسبق محمد أغار المزعوم بأنه من يشرف على تجارة المخدرات في تركيا والمنطقة، ومجموعة البجع التابعة لعائلة أردوغان، وذلك بعدما تعرض أفراد أسرته في تركيا لعملية أمنية مؤخرا.

ويتزايد إدمان المخدرات بأوساط الشباب في تركيا عامًا بعد الآخر، في حين فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في وضع حد لهذه الأزمة الخطيرة.

ويقدر عدد مدمني المخدرات في تركيا بـ 2 مليون شخص، بينما عدد الذين يتعاطوا المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.