أنقرة (زمان التركية)- قالت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، إن هناك معلومات تفيد أن الحكومة تواصلت مع حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأوضحت أكشنار أنها تتمنى أن تكون الأنباء الواردة بخصوص التواصل مع بشار الأسد والتفاوض معه صحيحة.

تصريحات أكشنار جاءت خلال حلولها ضيفة على برنامج “جوندام أوزال” على قناة قرار تي في.

وأضافت أكشنار أنه لا يوجد أحد استفاد من أزمة اللاجئين في تركيا، مشيرة إلى أنه “بصرف النظر عن المواطنين المحليين في أورفة وكيليس واسطنبول، في ظل أزمة العمل، يتم توظيف هؤلاء اللاجئين مقابل 20 ليرة” أضافت مستنكرة “هذه تجارة عبيد. الله سيسألنا عما حدث لهؤلاء الأطفال…”.

وأكدت أكشنار على ضرورة إيجاد طريقة للسلام في سوريا، وعلى الأقل إنشاء نظام يضمن عودة الراغبين في العودة.

يذكر أن ميرال أكشنار صرحت في عام 2018 خلال حملتها للانتخابات الرئاسية أنها ترغب في إعادة اللاجئين إلى سوريا. وكانت أكشنار دعت الرئيس رجب أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع سوريا ومصر.

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