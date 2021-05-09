القاهرة (زمان التركية) – أصدر المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية بيانًا قال فيه بأن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة قد يسقط قرب السواحل المصرية، مستبعدا سقوط أجزاء منه على المناطق المأهولة في البلاد.

وقال المعهد في بيان له إنه “في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B Long March 5B الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخوله الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة”.

وأضاف أن مساره “سيمر بـ90% منه فوق المياه ابتداء من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض”.

ولفت إلى أنه “من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان”.

وأضاف أن أعمال الرصد والتحليل للمدار مستمرة وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات القادمة كلما توفرت معلومات أو بيانات جديدة.

وقد نشر مركز الفلك الدولي صورة للصاروخ الصيني وهو يمر فوق أمريكا بتغريدة على تويتر على النحو التالي: