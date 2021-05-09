أنقرة (زمان التركية) – قتل شاب تركي خلال غارة جوية للجيش في ولاية تونجلي شرق البلاد، وتم استدعاء أفراد أسرته للتعرف على جثته المتفحمة.

وتقول معلومات إنه أثناء قيام شاب يُدعى مراد يلدز بجمع نبات الفطر في بلدة أوزاجيك بين قريتي أغداد وإيشيك فوران بولاية تونجلي تعرض للاستهداف بنيران الجيش.

قائد عسكري أبلغ عائلة يلدز أنه تم قصف السيارة نتيجة لترجِّل عناصر إرهابية منها.

وقام عناصر الأمن باصطحاب والد يلز وشقيقه الأكبر إلى موقع الحادث وأظهروا لهم جثمانا متفحمًا مطالبين إياهم بالتعرّف عليه.

هذا وقامت عائلة يلدز بنقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي في ملاطيا لإجراء اختبار حمض نووي له. ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات بشأن الحادث.

يذكر أن ولاية تنوجلي التي شهدت مذبحة راح ضحيتها الآلاف من الأشخاص في 1938-1939 لقمع التمرد فيها عندما كانت تعرف باسم ولاية درسيم، تتعرض حاليًا للقصف بشكل مستمر. وتعرف تنوجلي بأنها مركز قوي للحركة القومية الكردية.