أنقرة (زمان التركية) – يتوقع حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عقد انتخابات مبكرة في تركيا قبل موعدها في عام 2023.

فائق أوزتراك، الناطق باسم جزب الشعب الجمهوري قال خلال إجابته عن سؤال بشأن عقد انتخابات مبكرة بالبلاد إن الحكومة أصبحت عاجزة عن إدارة البلاد وأن الحزب الحاكم سيلجأ مجبرا إلى عقد انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة.

أضاف خلال مشاركته في برنامج على قناة فوكس تي في، قائلا: “عقد انتخابات مبكرة سيصبح إجباريا خلال فترة قصيرة في ظل هذه الفوضى وهذه السلطة العاجزة عن ممارسة السياسة وفقدت قدرتها إلى إدارة البلاد كليا. لم يعد بإمكانهم إصلاح هذه الأوضاع”.

التعديلات الدستورية

وأكد أوزتراك أنه من الصعب التكهن بموعد انعقاد الانتخابات المبكرة وأن الشعب التركي يرغب في الانتخابات مفيدا أن حكومة أردوغان ستتخذ قرارا بعقد انتخابات مبكرة مستفيدة من التعديلات الدستورية التي أجريت.

وأضاف أوزتراك أن السلطة ستدرك عجزها عن إدارة البلاد وأنها ستتجه لعقد انتخابات مبكرة فور إدراكها.

قال: “أتمنى ألا يطول الأمر وإلا فإن العبء الواقع على عاتق المواطنين سيتزايد بمرور الوقت”.

هذا وشدد أوزتراك على استعداد حزبهم لإعادة النظام بسرعة إلى تركيا وتحقيق الرفاهية بها مجددا عقب إجراء الانتخابات المبكرة.