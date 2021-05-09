القدس (زمان التركية) – شارك أكثر من 90 ألف فلسطيني في صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المباركة رغم القيود المشددة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي للحد من حركة تنقل الفلسطينيين إلى داخل مدينة القدس، وذلك في إطار إحياء ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك، مساء اليوم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن “أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات الاحتلالية الصعبة، ومنع العديد من المصلين من الوصول، والإغلاق على سكان الضفة الغربية”.

فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن شرطة الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات جراء اشتباكات اندلعت بمنطقتي باب العمود وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، من إجراءاتها الأمنية غير المسبوقة في مدينة القدس تزامنا مع توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، عن إصابة 205 أشخاص، معظمها في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات الحرم لإفراغه من المصلين.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري، اعتداءات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ الجراح.