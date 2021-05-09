أنقرة (زمان التركية) – أعلن معهد التمويل الدولي عن أسباب رفع تقديراته لسعر صرف الدولار أمام الليرة في تركيا بنهاية العام الجاري من 7.50 إلى 9.50.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هناك سببين رئيسيين؛ الأول هو أن عجز الحساب الجاري وصل إلى مستويات أعلى مما كان متوقعا في السابق، حيث ارتفع لعجز الحساب الجاري لعام 2021 من 3٪ من الدخل القومي إلى 4٪.

في عام 2020، بلغ عجز الحساب الجاري 36.7 مليار دولار. في فبراير 2021، وارتفع عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرًا إلى 37.8 مليار دولار بسبب المسار القوي للنشاط الاقتصادي نسبيًا وزيادة أسعار السلع، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ القروض.

السبب الرئيسي الثاني الذي يشير إليه معهد التمويل الدولي هو أن تدفقات رأس المال الأجنبي إلى تركيا شهدت تباطئًا أكثر مما كان متوقعًا، بل شهدت البلاد خروج استثمارات أجنبية منذ منتصف مارس.

لهذين السببين الرئيسيين، يرى معهد التمويل الدولي أنه يجب أن يكون مستوى التوازن بين الدولار والليرة أعلى من أجل زيادة الصادرات وتحسين توقعات عجز الحساب الجاري.