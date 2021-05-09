أنقرة (زمان التركية) – سجلت الموازنة العامة في تركيا عجزًا بقيمة 13 مليار و292 مليون ليرة، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة والمالية عن التعاملات النقدية الخاصة بشهر أبريل/ نيسان المنصرم، أن الحكومة لم تسجل عائدات تغطي نفقاتها.

بلغت العائدات النقدية في موازنة الدولة خلال الشهر الماضي 97 مليار و451 مليون ليرة في حين بلغت نفقاتها النقدية نحو 111 مليار و553 مليون ليرة.

وبلغت النفقات بدون الفائدة 98 مليار و849 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي الفوائد 12 مليار و704 مليون ليرة. وبهذا سجلت الموازنة الأولية الغير قائمة على الفائدة عجزا بنحو مليار و398 مليون ليرة.

وخلال الشهر الماضي سجلت الموازنة النقدية عجزا بقيمة 13 مليار و292 مليون ليرة، بينما بلغت عائدات الخزانة من القروض المضمونة والمعاد تدويرها 898 مليون ليرة.

هذا وبلغت نسبة التراجع النابعة من مؤشر العملات الأجنبية 218 مليون ليرة، كما ارتفع صافي الحساب البنكي والحساب الهامشي بنحو 8 مليار و715 مليون ليرة.