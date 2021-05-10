أنقرة (زمان التركية) – أعيد انتخاب عضو حزب العمال البريطاني، صادق خان، ذو الأصول الباكستانية، رئيسًا لبلدية لندن للمرة الثانية.

وخلال الجولة الثانية من عملية التصويت حصل خان على 55.2 في المئة من الأصوات، بينما حصل منافسه عن حزب المحافظين، شون بيلي، على 44.8 في المئة من الأصوات.

ويعتبر خان، عمدة بلدية لندن منذ عام 2016، أول مسلم يفوز بهذا المنصب.

وفي كلمته عقب إعلان نتائج عملية التصويت أفاد خان أنه سيبذل قصارى جهده ليمنح لندن مستقبلا أفضل وأكثر إشراقاً، قائلا: “سأواصل العمل رئيسا للبلدية لكل سكان لندن وسأعمل على تحسين حياة كل من يعيشون داخل هذه المدينة”.

وأوضح خان أن نتائج الانتخابات التي أجريت في شتى أرجاء المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي أظهرت عمق الاستقطاب في كل من لندن وسائر أرجاء البلاد قائلا: “الجراح الناجمة عن اتفاقية البريكست لم تلتئم بعد، فالحرب الثقافية الفظة تفرّقنا عن بعضنا البعض”.

هذا وجاءت مرشحة حزب الخضر، سيان بيري، في المرتبة الثالثة تلتها مرشحة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لويزا بوريت، في المرتبة الرابعة.

هذا ونجح خان في التفوق على عدد الأصوات التي حصل عليها أقرب منافسيه بواقع 228 ألف صوت وذلك على الرغم من تراجعه عن عدد الأصوات القياسي الذي حققه في عام 2016.