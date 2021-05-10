أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن الوزير مولود تشاووش أوغلو سيتوجه اليوم الاثنين إلى الرياض في زيارة تستمر يومين.

وذكر البيان أنه خلال زيارته سيبحث تشاووش أوغلو “العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اجتماع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود”.

وفي الأسبوع الماضي أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين أتراك بأن الرئيس رجب طيب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتفقا في مكالمة الثلاثاء الماضي على أن يجري تشاووش أوغلو بن فرحان محادثات يوم 11 مايو.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى: “بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا”، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا وسوريا.