اسطنبول (زمان التركية) – أشعل فريق غلطة سراي الصراع على لقب بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوز على مضيفه دينيزليسبور (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وتألق النجم المصري مصطفى محمد بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين (86 من ضربة جزاء، و89)، بينما تكفل زميلاه، المهاجم هليل دروفيزاوغلو وريان بابل بتسجيل الهدفين الأول والثاني، في الدقيقتين (22 من ضربة جزاء، و35) على الرتيب.

بينما سجل ريسيب نياز الهدف الوحيد لصحاب الأرض في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “دينيزل أتاتورك” في مدينة دينيزلي.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 81 نقطة، ويتقاسم صدارة الدوري مع فريق بشكتاش الذي خسر أمام ضيفه فاتح قرا جمرك (1-2)، ويليهما فنربختشة برصيد 79 نقطة، وذلك بعد أن خسر هو الآخر أمام ضيفه سيفاس سبور بهدفين مقابل هدف واحد أيضا.