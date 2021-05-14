أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس المجموعة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أحمد برات تشونكار، إن أنقرة تجري مشاورات مع رؤساء وحكومات بلدان العالم بشأن إرسال قوات عسكرية إلى القدس.

وفي رده على سؤال وكالة “سبوتنيك” حول ما إذا كانت الحكومة التركية تعتزم تقديم مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى القدس، قال تشونكار “لم تقدم الحكومة مذكرة تفويض إلى البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى القدس ولم تصلنا أي معلومات حتى الآن بهذا الشأن”.

وأضاف “قد تكون الحكومة تعمل على تحضير مذكرة تفويض لتقديمها إلى البرلمان، ولكن حتى الآن لم تصلنا أي معلومات حول ذلك”.

وأوضح أن “أنقرة تبحث مع دول أخرى ومنظمة التعاون الإسلامي موضوع إرسال قوات دولية إلى القدس، وأعتقد أن الموضوع لا زال في مرحلة الاستشارة والبحث، لأن الموضوع لا يتعلق بتركيا فقط ويحتاج لموقف دولي موحد، لذا الاستشارات التي بهذا الشأن مستمرة لتهيئة الأرضية لإرسال قوات دولية”، مشيرا إلى أنه “لم يتم التوصل حتى الآن إلى شيء ملموس بهذا الصدد”.

وتابع قائلا: “إذا تقرر إرسال قوات حفظ سلام إلى القدس، فحينها ستقدم تركيا مذكرة تفويض للمشاركة في قوات حفظ السلام”.