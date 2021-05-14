أنقرة (زمان التركية) – خلال مكالمة هاتفية قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تعازيه لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، بـ”ضحايا الشعب الفلسطيني الذين سقطوا” خلال الأحداث الجارية.

وجاء في الاتصال “استكمال التنسيق بين الوزيرين لحماية القدس والمقدسات، ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين في قطاع غزة”.

وتم التأكيد على المشاركة في الاجتماع الاستثنائي الوزاري الطارئ للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم، وكذلك مواصلة تنفيذ بنود قرارات المنظمة بخصوص التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض قضية القدس على الجمعية العامة.