أعداد الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي تتزايد في الضفة الغربية

وذكرت مصادر أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وغزة ارتفع إلى 26، فيما أصيب أكثر من 600 بجروح خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أوضحت في وقت سابق، أن “أحدث شهيد سقط في مواجهات شهدتها بلدة عصيرة القبلية، وسبقه قتيل في قرية سالم القريبتين من نابلس، إضافة إلى آخر في قرية الريحية بمنطقة الخليل”.

وأضافت الوزارة أن شهيدا ارتقى قرب مدينة نابلس في مواجهات شهدتها بلدة بيتا. واستطردت في بيان أن مواطنين (اثنين) قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في الصدر والبطن من قريتي مردا وسكاكا.

وأوضحت أنه في موقع آخر قُتل مواطن بالرصاص الحي في قرية عوريف بنابلس، وآخر بالرصاص الحي في أريحا”. وذكرت الوزارة أن قتيلا آخر سقط في أريحا بعد إصابته بالرصاص.

وكانت الوزارة قد أوردت في بيان سابق أن أحد الشهداء سقط بعد إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي في يعبد. وتشهد بلدة يعبد جنوب غرب جنين مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وفي حادث آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على فلسطيني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتله عند مستوطنة عوفر شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحجة أنه “كان يريد تنفيذ عملية طعن”.