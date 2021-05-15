اعتداء عنصري على عائلة عراقية في تركيا

وفور انتشار الفيديوهات والصور الموثقة للحادثة، تواصلت سلطات إقليم كردستان، مع الجهات التركية الرسمية، من بينها القنصلية العامة التركية في عاصمة الإقليم أربيل، مطالبة إياها بالتحقيق في الحادثة، ومعاقبة المعتدين على العائلة الكردية العراقية .

وفي بغداد أدانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، تعرض العائلة العراقية للاعتداء العنصري، مطالبة السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وقال رئيس اللجنة، شيركو ميرويس، في بيان: “أسرة عراقية من إقليم كردستان تعرضت إلى اعتداء عنصري، ومحاولة القتل بالضرب بالحجارة والشتم، من قبل مجموعة عنصرية في مدينة مرسين التركية التي يتواجدون فيها لغرض السياحة، مما أدى إلى تعرض رب الأسرة إلى إصابات بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى”.

أضاف البيان: “ندين هذه الاعتداءات العنصرية المتكررة، التي يتعرض لها بعض السياح والمقيمين من الجالية العراقية، ونطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث، وإنزال العقوبة بالمجرمين”.

وكثيرا ما تتكرر حوادث مماثلة بالاعتداء على السياح، خاصة العرب والأكراد منهم في تركيا، ففي عام 2019 قامت مجموعة من الأتراك، بالاعتداء على العشرات من المصطافين العراقيين الأكراد في مدينة طرابزون شمالي تركيا، على خلفية التقاط بعض أولئك السياح صورا لهم، وهم يرفعون علم كردستان.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات “مسيئة لتركيا بالدرجة الأولى ولسمعتها كبلد سياحي”، وأن تنامي المشاعر العنصرية في البلاد، مرده “الضخ المهول للأفكار والممارسات الاستعلائية والعنصرية الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا، المكون من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الغاشي، الذي هو بمثابة الجناح السياسي لمنظمة الذئاب الرمادية المتطرفة، التي تصنف حول العالم منظمة إرهابية”.