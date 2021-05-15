“عن كثب”.. البيت الأبيض يراقب التطورات الجارية بين غزة وإسرائيل

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وقالت أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.