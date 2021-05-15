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“عن كثب”.. البيت الأبيض يراقب التطورات الجارية بين غزة وإسرائيل

00:25 2021/05/15
“عن كثب”.. البيت الأبيض يراقب التطورات الجارية بين غزة وإسرائيل

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واشنطن (زمان التركية) – فيما يزداد الأوضاع حدةً وتوترًا أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشدّدة أنها ‏ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وقالت  أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.

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