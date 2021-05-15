“عن كثب”.. البيت الأبيض يراقب التطورات الجارية بين غزة وإسرائيل

واشنطن (زمان التركية) – فيما يزداد الأوضاع حدةً وتوترًا أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشدّدة أنها ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أنه منذ اليوم الأول للأحداث وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل محادثة تجريها الإدارة.
وقالت أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.