زيورخ (زمان التركية) – وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أمس الجمعة، على انتقال النجم الفرنسي ولاعب خط الدفاع في فريق مانشستر سيتي، أيمريك لابورت، من اللعب لمنتخب فرنسا إلى منتخب إسبانيا قبل بطولة أمم أوروبا 2020.

وقال “الفيفا إنه وافق على تغيير أهلية اللاعب بعد موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على طلب الاتحاد الإسباني بشأن لابورت.

وإيمريك لابورت، البالغ من العمر 26 عاما، الآن هو لاعب دولي سابق في منتخب فرنسا تحت 21 عاما، لكنه لم يلعب أبدا مع المنتخب الوطني الأول.

وبدا من المرجح أن يختار مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، لابورت في العام 2019 إلى أن أدت إصابة خطيرة في الركبة أثناء اللعب مع مانشستر سيتي إلى تهميشه لعدة أشهر، بحسب الأسوشيتد برس.