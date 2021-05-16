أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، “تحييد” ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، فيما وصفت الحزب بـ”المنظمة الإرهابية”.

وذكرت في بيان صحفي، أن “الإرهابيين الثلاثة تم تحييدهم على يد سلاح الجو التركي في منطقة متينا يشمال العراق، في إطار عملية (مخلب البرق)”.

وأضافت: “سنواصل دفن الإرهابيين في أوكارهم، ولم ولن نترك دماء شهدائنا تضيع هدرا”.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الأخيرة عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا.

وتقول تركيا إن “هذه العمليات تأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني (التركي)”، الذي تحاربه على مدار أكثر من 3 عقود داخل أراضيها وخارجها.