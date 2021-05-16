أثينا (زمان التركية) – استخدمت الشرطة اليونانية قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت أمام سفارة إسرائيل في العاصمة أثينا، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وذكرت الوكالة أن المظاهرة نظمت من قبل أحزاب يسارية غير برلمانية وشارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية في اليونان، مضيفا أن بعض المحتجين بدأوا يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وأضافت “نوفوستي” أن مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين على خلفية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مدار الأسبوع الأخير نظمت في مدينة سالونيك اليونانية.