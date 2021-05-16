باريس (زمان التركية) – في ظل الصدى العالمي للاعتداءات الإسرائيلية على غزة فقد انطلقت أمس السبت مظاهرة شعبية في العاصمة الفرنسية باريس، وقد أوقفت الشرطة الفرنسية 44 شخصا أثناءها بدعوى أنها مظاهرة محظورة.

وفي تغريدة على صفحته في “تويتر” شكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جميع أفراد الشرطة وقوات الدرك الذين شاركوا في الحفاظ على النظام العام اليوم السبت، موضحا أن هناك “51 موقوفا (عبر فرنسا) بينهم 44 في باريس”. وأضاف الوزير أن أحد الشرطيين أصيب بجروح أثناء اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة الفرنسية.

وقالت شرطة باريس في بيان نشر على حسابها الرسمي في “تويتر” إن “عناصر الأمن نجحوا في إعادة الهدوء إلى المناطق الشمالية من العاصمة”.

وقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين.

ويوم الخميس الماضي أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه طلب من قائد شرطة باريس حظر المظاهرة تجنبا لتكرار تظاهرة محظورة مماثلة نظمت في يوليو 2014 ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحولت إلى أعمال عنف وشهدت اشتباكات مع الشرطة.